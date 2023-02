Scugnizzo viola: “La risposta che serviva. Biraghi che eurogol! Perdo 1.000€”

Goduria totale, peccato per quei 1.000€…

Il pensiero post gara dell’irriverente Scugnizzo Viola

Sono le 19.43 di una domenica piovosa qui a Roma. La mia compagna mi chiama e mi dice: “Devi andare a prendere Gabriele da un suo amico, abita a Guidonia ma non è molto lontano da casa nostra.”

Mi metto in macchina sotto una pioggia incessante. Premetto che la sera, se le strade non sono illuminate, non so guidare. Non ci vedo, mi basta un farò della macchina nell’altro senso di marcia e tutto diventa buio.

Soffro anche di vertigini e le strade di montagna senza guardrail non le so affrontare. Metto la via sul navigatore e sembra che tutto proceda bene. All’improvviso mi ritrovo su una discesa infernale, buia, senza guardrail e altissima.

Incrocio le mani pregando a Dio che quella strada finisca subito. All’improvviso mi appare San Gabriele in stile San Pietro in Fantozzi, con un’immagine accanto: “Verona 0 Fiorentina 2”.

Arrivo a prendere mio figlio e decido di fare tutt’altra strada, più lunga ma senza strade buie e discese, con unico pensiero in mente: L’indomani devo assolutamente giocarmi, il 2 della Fiorentina, il NO GOAL della squadra di casa, e il risultato finale Verona-Fiorentina 0-2.

Una volta arrivato a casa, decido di fare subito la giocata. Esce una potenziale vincita di 1009.00€, la faccio subito.

Fino all’89 più o meno vedo quei 1.000€ nel mio portafoglio, poi mentre DAZN trasmette un litigio a centrocampo, mi appaiono immagino di Biraghi che va verso la curva, penso che sia successo di nuovo qualcosa con i tifosi avversari, invece no.

Il telecronista mi annuncia il triste epilogo, Biraghi ha segnato, con una punizione a sorpresa, da dietro la linea di centrocampo!

Provo un misto di rabbia e goduria, ho perso 1.000€ in quel momento ma la mia squadra ha vinto in campionato dimostrando una nuova verve. Sono felice, ma vorrei morire nello stesso momento.

Adesso a freddo dico, ma chi se ne frega. Sono fin troppo felice per questa vittoria, era un importantissimo spartiacque e l’abbiamo centrato alla grande.

Io penso che con un paio di prestazioni a livello questa squadra può dare una grande svolta alla sua deprimente stagione (in campionato).

Al di là delle coppe in cui tutti speriamo, forse riusciamo anche a risalire in campionato. Come sempre vincere aiuta a vincere, e segnare aiuta a segnare.

Cabral è in forma smagliante e va fatto giocare con continuità. Anche oggi ha dimostrato il suo valore, e ripensando alle parole di Tiribocchi: ”Un giocatore che fa il gol che ha fatto contro il Napoli l’anno scorso, non può essere un giocatore scadente” o giù di lì, questo ragazzo può veramente stupirci.

Adesso serve ricaricare le pile per sabato, in un Franchi infuocato come non mai, tocca affrontare il Milan con un unico imperativo: VINCERE!!!

P.S.: Caro Cristiano qualora tu dovessi leggermi, mi devi 1.000€.

JAMME GUAGLIÙ

Lo scugnizzo viola

