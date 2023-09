Scugnizzo viola: “Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano”

Squadra moscia e senza idee

La Fiorentina ha tenuto il campo per 21 minuti. Questi 21 minuti se sommati alle altre 4 partite ci dicono che quasi sempre gli stessi giocatori hanno giocato per 381 minuti, numero più numero meno.

L’anno scorso si poteva capire, oggi con i cambi a disposizione del mister, no.

Ieri quando Gonzalez ha sbagliato quel passaggio per Sottil, il mister lo ha subito richiamato in panchina. Quel passaggio a prima vista sembrava un passaggio svogliato, ma in realtà era figlio della stanchezza.

Da quel passaggio sbagliato è partito il contropiede che ha portato l’Inter sul 2-0.

La nostra catena di destra, è stata annientata da un solo giocatore Di Marco. Mentre sulla catena di sinistra ci siamo auto annullati schierando Biraghi.

Tutti ci siamo chiesti: Ma non potevano giocare Kayode e Parisi? Il mister ci ha risposto. Ci ha detto che ha sbagliato a puntare su chi non stava al 100% ma pensava che sulle ali della qualificazione europea gli stessi giocatori potevano dare di più.

Mi dispiace mister, questa volta hai toppato, ma il fatto che tu abbia fatto il mea culpa ti salva.

Qualche settimana fa, dopo il pari interno con il Lecce, scrivevo e mi chiedevo chi fossimo, se quelli di Marassi contro il Genoa, se quelli visti a Vienna o quelli visti nei primi 45 minuti contro il Lecce.

Ebbene, penso che forse siamo tutte e tre le squadre viste.

Gli spettri dell’anno passato purtroppo continuano ad aleggiare. Tra i tifosi c’è chi si lamenta della difesa e chi si lamenta dell’attacco. Per me il problema sta a centrocampo.

Arthur non può giocarle tutte, ma non perché sia vecchio e decrepito, ma perché spende tantissimo in una partita. Chi gli gioca vicino, Mandragora è un giocatore normale, che non rischia mai la giocata.

Se non rischi mai la giocata e ti limiti a svolgere il compitino va a finire che non accorci gli spazi e lasci praterie agli attaccanti avversari.

La sensazione generale è sempre la stessa. Ogni qualvolta parte un contropiede avversario i difensori restano da soli contro gli attaccanti avversari in un 1vs1, che il più delle volte si trasforma in gol avversario.

Per il tipo di gioco che facciamo, dovremmo fare sempre 3/4 gol per primi (come dice anche l’allenatore), perché spesso dietro rischiamo.

Questo non è possibile, per il semplice fatto che non riusciamo a fare tutti questi gol che potrebbero farci dormire sogni più tranquilli.

Italiano ha ribadito più volte questo concetto. “Se facciamo 1 gol su 20 azioni diventa difficile per il tipo di gioco che esprimiamo”.

Ecco io inizierei a cambiare concetto di gioco. Noi giochiamo un calcio ultra offensivo e questo piace a noi tifosi. Immaginate se sulla nostra panchina ci fosse un Mourinho o un Allegri, oltre a perdere, perderemmo anche il gusto del gioco.

Ma forse questo non basta più. Serve trovare delle alternative, non solo negli uomini ma anche nell’impianto di gioco.

Quest’anno come gridato ai quattro venti gli acquisti sono stati mirati e decisi insieme all’allenatore, quindi la domanda è lecita: “Mister perché non fai le rotazioni? Ma soprattutto perché a volte non rischi e cambi modulo anche a partita in corsa?”

Detto questo, non credo sia il caso di fare i catastrofisti e i disfattisti.

Perdere contro questa Inter a San Siro era auspicabile, magari non nel modo in cui si è perso.

Stamattina ho letto di tutto in rete. Tifosi che alla 3 giornata di campionato hanno già tirato le somme di una stagione da buttare.

State calmi, siamo alla terza giornata di campionato, non all’ultima. Magari il mister dopo questa sconfitta capirà anche che nel calcio ci sono altre dinamiche, così come ha avuto il coraggio di ammettere.

Forse questa sconfitta aiuterà sia il mister a rivedere i suoi concetti e sia i ragazzi, resta il fatto che la coperta dietro è corta e che qualcosa in più sul mercato li dietro andava fatto.

Usiamo questa sosta per le nazionali per rimettere insieme le idee, tutti. Dal mister ai ragazzi passando per quei (pseudo) tifosi che hanno già dichiarato fallimentare una stagione appena iniziata.

UAGLIU’ OGNI TANT PERDIT TIEMP CU NA FEMMEN INVECE E CRITICA’ SEMP!!!

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “CHIEDO SCUSA, HO SBAGLIATO IO, HO MANDATO IN CAMPO CHI NON ERA AL 100%. TOLTO UN GIORNO LIBERO”