Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi

Squadra sbiadita. Partita viziata ma giocata comunque senza verve. I cambi del turnover non sembrano all’altezza. La società intervenga

Ma Favasulli non sarebbe meglio di Venuti?

Lo so, sembra che me la stia prendendo solo con Venuti ma la partita l’avete vista tutti. E non è nemmeno la prima volta. Errori su errori.

Nel 2017 credevo di essere finalmente libero, di essermi liberato del calciatore da “imprecazione”. La vendita di Nenad Tomovic la festeggiai come uno scudetto. Ero tornato a gioire, dopo tanti anni di imprecazioni e calci a tutto quello che mi capitava a tiro. Anche la mia compagna mi vedeva meglio. Ricordo ancora le sue parole: “Amore, da quando avete venduto Tomovic, sei un uomo diverso”.

Ora caro Lollo, non me ne volere, ti si vuole bene ma nel calcio non basta. In partite come questa di stasera il bene serve a poco. Serve cattiveria, quella che ha messo Delofeu quando ti ha saltato. Al di là di questo episodio, hai dato la sensazione che ogni volta che avessi la palla ci fosse un pericolo per noi. Devi lavorare Lollo, sennò così si fanno solo passi indietro, dai che ce la fai.

Capitolo Saponara. Troppo lezioso, fin troppa tecnica ma corsa e grinta, non pervenute. Senza Sottil su quella fascia siamo troppo sterili. Forse l’innesto di Bajrami serviva proprio a questo, ma al momento sembra sfumato del tutto.

E qui che doveva intervenire la società, sono due anni che Italiano invoca il quinto esterno, che vogliamo fare? Lo vogliamo accontentare il mister? Si o no? Su Rocco al di là di liste e listarelle cerchiamo di regalare questo esterno al mister.

Mister a proposito di te. Ma non ti sembra un po’ eccessivo questo turnover? Capisco il ritmo di tante partite a settimane, ma oggi se non sbaglio hai cambiato almeno 9/11 della squadra vista contro il Napoli.

Contro il Napoli la Fiorentina sembrava il Real, oggi sembravamo la copia sbiadita della Sangiovannese, with all respect for the Sangio.

I cambi sono arrivati troppo in ritardo, a volte bisogna avere anche il coraggio di cambiare tutto al 45, ma capisco in parte l’incaponimento del mister, PRESERVARE.

Ergo se necessitiamo di preservare, evidentemente il mercato non ha dato le risposte attese. Parlo di Mandragora, un altro del gruppo degli IMPALPABILI di stasera.

Amrabat ha dato subito un’altra spinta. Aggiungendo dinamismo ma soprattutto rischiando la giocata. Cosa che non ha fatto Mandragora & co. Stesso discorso per Maleh, partita inutile quella di oggi. L’unico che si salva del centrocampo di oggi è Barak. Ma ad Antonin piace giocare più vicino alla porta e stasera i suoi compagni di reparto non lo hanno aiutato.

Partita sterile, con un possesso palla inaudito, quanto inutile. Serve buttare la palla dentro, fine.

Voglio solo sperare, che ora tutto quello che non abbiamo visto lo vedremo sabato al Franchi. Voglio rivedere la Fiorentina vista contro il Napoli, magari segnando qualche gol.

La seconda squadra di Torino quest’anno mi sembra poca cosa, e buttare al vento un’occasione così sarebbe troppo.

Se il Mister motiverà a modo i ragazzi durante questa settimana, se gli darà la sveglia come si suol dire, non ci sarà partita per gli uomini di Allegri, e noi potremmo di nuovo godere e dire buongiorno il giorno dopo, anziché buongiorno una se…

MISTER SCETATE VENUTI SCETATE SAPONARA SCETATE, SCETATAVE TUTTE QUANTE

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “SBAGLIATO SOLO I PRIMI 20 MINUTI. CI SONO 4 GIOCATORI CHE NON POSSONO GIOCARE OGNI 3 GIORNI”