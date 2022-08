Italiano: “Sbagliato solo i primi 20 minuti. Ci sono 4 giocatori che non possono giocare ogni 3 giorni”

Nel post partita di Udinese-Fiorentina ha parlato a Dazn Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Siamo partiti male, non eravamo liberi di testa come le ultime partite, sapevamo che la partita era questa, loro sono bravi a sfruttare tutti gli errori che le squadre avversarie fanno. Poi ci abbiamo provato, abbiamo creato qualche situazione, questa sconfitta è figlia dei primi 20 minuti, non eravamo noi.

Se oggi abbiamo cambiato tanti giocatori è perchè era necessario farlo, ci sono 4 giocatori che non riescono a fare 3 partite di seguito, stiamo giocando tanto. Dopo i primi 20 minuti in cui abbiamo fatto male, se avessimo pareggiato sarebbe stato un risultato più giusto. Abbiamo preso gol su una situazione dubbia. Mercato? Eravamo imbattuti, è la prima sconfitta, lavoriamo per non perdere, vediamo quello che succede, chi ha giocato ha sostituito bene i presunti titolari, che di titolare qui ce ne sono ben pochi.

Barak è un giocatore intelligente, sa stare in campo come pochi, oggi ha fatto un passo avanti rispetto alla partita precedente, può darci tanto, siamo contenti del suo arrivo. Abbiamo pochi giorni per la Juventus, dobbiamo essere bravi a prepararla in mezzo allenamento ma giocheremo sempre ogni 3 giorni.”

LE PAROLE DI JOE BARONE SU SPALLETTI E LE POLEMICHE