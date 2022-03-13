Picchia per noi, Lucas Torreira! È ovunque, clonatelo. Vittoria risicata ma importante

Igor sta diventando un muro invalicabile. Tra lui e Torreira oggi è difficile scegliere, ma l’uruguaiano ci ha regalato la vittoria

Guagliù cacciammo a cazzimma!

Quante occasioni. Ogni volta che la Fiorentina scendeva sembrava potesse fare gol, appunto, sembrava. Perché mancava sempre quel guizzo, sempre quell’ultimo passaggio, e Italiano in panchina ruggiva come non mai. Deve essere frustante per un allenatore vedere tutta quella produzione di gioco, senza incidere. È tempo che ali e mezzali si svegliano, mancano 9 partite, un recupero ed una semifinale di ritorno, non un eternità e l’Europa non è così lontana.

La classifica è abbordante, e se riusciamo ad aggiungere quel pizzico di Cazzimma in più (ormai è un anno che lo dico) così come ha chiesto anche Italiano, possiamo veramente fare l’impresa quest’anno. Si avete letto bene, “Impresa”. Perché di quello si tratta, calcolando il nuovo tecnico ed una rosa molto simile a quello del deprimente scorso campionato, se andiamo in Europa sarà un impresa.

Il gioco c’è, le amnesie difensive sembrano lontane ormai, complice la grande stagione del mastino brasiliano Igor, cosa ci serve di più ? I gol. Oggi il gol è arrivato solo al 71’ non si sa nemmeno bene chi lo abbia segnato, e per poco manco entrava. No possiamo ridurci così. Con un Bologna in dieci uomini per tutto il secondo tempo e per il gioco prodotto doveva finire almeno 3-0 questa partita, ma li in avanti dal centrocampo in su, i gol continuano ad essere merce rara.

C’è da dire che abbiamo parecchie palle inattive a disposizione, visto che Gonzalez prende fallo ogni 5 minuti, così come Sottil, ma non possiamo basare la nostra stagione sui calci piazzati. Il calcio è un gioco dove vince chi segna di più, ed in questo fondamentale dobbiamo crescere.

In questi giorni il mister auspicava nella prolificità delle ali, ma come detto poc’anzi servono i gol anche dei centrocampisti. Non si possono produrre 20 azioni e perfezionarne una sola.

Negli ultimi minuti il Bologna si è reso pericoloso, e se avesse pareggiato? Se invece stai sul 2-0 o 3-0 giochi anche con meno paura. Ho vissuto gli ultimi minuti con grande ansia, questa vittoria ci serviva come ossigeno, non avrei accettato nessun altro risultato, come auspicato nel precedente articolo, ma il fatto di aver fatto un solo gol, ci ha tenuto incollati al campo a sperare di non capitolare. Non esiste, dobbiamo maturare sotto quest’aspetto, le azioni vanno concluse, fine.

Al mister a fine partita gli è stato chiesto: “ma la cattiveria, si può insegnare?” Il mister ha risposto di sì, e lo penso anche io. La cattiveria nel calcio serve come il pane, senza quella non concludi niente, e specchiarsi nel proprio gioco senza mai concludere niente, alla lunga ti condanna. Quindi sotto ragazzi cacciate “La Cazzimma”.

Picchia per noi Lucas Torreira!!!!!

Ma che giocatore è? Va clonato immediatamente. È ovunque. Un motorino instancabile. Se il direttore Pradè non lo ha mai mollato ed ha fatto di tutto per portarlo a Firenze, la risposta questo peperino c’è la sta dando in campo. Lotta, recupera palloni, morde le caviglie e stranamente si trova spesso in zona gol, più lui che mezzali come Bonaventura e Castrovilli. Con il Verona era stato sfortunato andando due volte vicino al gol, ma sprecando malamente, oggi con buona pace della lega, che era indecisa su chi assegnare il gol, il nostro Lucas si è fatto trovare pronto.

Occhio che il direttore Pradè oltre a Torreira aveva provato più volte a portare un altro giocatore a Firenze, sto parlando di Rodrigo De Paul, che pare non si sia ambientato bene a Madrid. “Daje direttò, te lo dico in romano, portace pure a De Paul”.

Infine voglio sottolineare ancora una volta la prova del giocatore che pian piano, mi sta entrando nel cuore. Parlo di Igor. Partita dopo partita sta migliorando tantissimo, sfoderando prestazioni impeccabili. Dalle sue parti non si passa, e scusate se è poco, ma stiamo parlando di un giocatore che aveva sempre giocato a tre, o in un centrocampo a 5 a fare il quinto di sinistra. Evidentemente the Italian job, sta funzionando alla grande sul brasiliano, un muro in tutti i sensi. Continua accussì guagliò!

Lo scugnizzo viola

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