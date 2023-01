Grazie Vincenzo, per l’ennesimo raccapricciante spettacolo. Il toro va a mille, noi a due all’ora

Cosa abbiamo fatto di male?

Inizio a pensare che la stagione scorsa sia figlia di un miracolo o di una serie di combinazioni astrali.

Giocatori alla mano, la Fiorentina è superiore al Torino, allora se loro vanno a mille e noi a due all’ora, qualche problema c’è.

Oramai le partite in cui il tecnico ci sta mettendo del suo in maniera negativa sono troppe. Ho l’impressione che non ci stia capendo più niente.

In una partita dove Juric gioca con tre difensori, il buon Vincenzo ha deciso di giocare con cross lunghi su Kouamè, che non la stoppa manco se gli ammolli una cubana a fine partita.

Una supremazia ovunque nel campo. Il Torino mordeva in tutte le zone del campo, i giocatori erano onnipresenti con un pressing asfissiante per tutti i 95 minuti.

E noi? Noi niente, abbiamo schierato il giocatore più lento che abbiamo, Saponara, contro la squadra più veloce. Abbiamo insistito a lasciare dentro al campo, un Bonaventura stizzito e fin troppo macchinoso nel cambiare il gioco.

Quando abbiamo deciso che era veramente troppo, assistere a questo spettacolo deprimente allora il Mr si è deciso ed ha buttato dentro tutti.

Un mash up mai visto. Barak che era fresco lo ha posizionato davanti alla difesa, e Bonaventura che stava girando alla media della 500 di Fantozzi, più avanti.

Quando ha visto che ormai mancava poco, ha iniziato a giocare con un 4-2-4, improvvisato e senza senso, ordinando, di fare solo cross dentro l’aerea sperando in una zampata vincente che non è arrivata.

E anche quando questa zampata è arrivata ci ha pensato quello spilungone di Milinkovic-Savic ha rompere le scatole. Poi per non farci mancare nulla abbiamo offerto anche la specialità della casa: il solito gol mangiato, a porta vuota questa volta, di Jovic.

Per chi pensava di aver passato già il turno in coppa Italia, quella di stasera sarà stata una bella sveglia, domani mattina invece ci sveglieremo per l’ennesima volta nervosi. Nervosi per aver visto di nuova una triste Fiorentina, nervosi per aver perso l’ennesimo scontro diretto, ma soprattutto nervosi nel vedere ancora una classifica scadente, come quella viola.

P.S.: Il Torino non vinceva a Firenze da 47 anni, siete riusciti anche a far succedere questo. Ho finito le parole, anzi qualche parolina l’avrei pure, ma me la tengo per me!

METTITEVE SCUORNO!!!

Lo scugnizzo viola

