PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO BIRAGHI, JOVIC NEMMENO A PORTA VUOTA. SI SALVA JACK

La Fiorentina perde in casa contro il Torino, queste le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6 Subisce un solo tiro in porta sul quale però non può nulla

Venuti 6 Una partita in cui non soffre in fase difensiva e svolge il compito di ordinaria amministrazione in fase offensiva, non spinge ma questo non è un mistero e non è nelle sue qualità. Salva al minuto 80

Milenkovic 5,5 Pochi affanni, nel primo tempo sofferta troppo la palla in profondità ma nell’insieme tiene botta

Igor 5,5 In crescita rispetto alle ultime apparizioni, non perfetto al minuto 80 ma Venuti salva ma non va in sofferenza

Biraghi 4 Sbaglia la maggior parte dei palloni che tocca, poi il disastro del gol subito in cui non marca Miranchuk in piena area stando a 2 metri dal giocatore del Torino che ha tutto il tempo di piazzarla

Amrabat 5 Nei primi minuti di gioco è padrone del centrocampo con diversi recuperi, con il passare del tempo cala, non inventa nessuna giocata ma questo si sa, non è il suo mestiere. Sbaglia l’apertura che porta al gol subito

Duncan 5,5 Non si può chiedere a lui di impostare, fa legna e cerca di impostare quando è possibile con scarsi risultati, la squadra non gira e per lui non è facile viste le sue non eccezionali qualità tecniche

Bonaventura 6 Unico che cerca in tutti i modi di inventare qualcosa, sbaglia talvolta ma cerca di trovare uno spunto dove uno spunto non c’è

Saponara 5 Non è da lui sbagliare cosi tanto tecnicamente e nel corso del primo tempo sono diversi gli errori tecnici commessi. Se a questo ci aggiungi la solita lentezza, il brodino è servito

Ikonè 5 Lento, impacciato, impreciso. Sbaglia tutto, la sua partita è davvero da dimenticare

Kouamè 5,5 Mezzo voto in più perchè l’unica vera occasione della Fiorentina arriva grazie ad un suo colpo di testa nel primo tempo dove obbliga Milinkovic Savic ad una bella parata. Il resto della gara è piena di errori tecnici e imprecisioni

Terzic 5,5 Chiamato a far meglio di Biraghi, imprese indubbiamente semplice. Ma non incide seppur è protagonista di qualche cross interessante

Nico Gonzalez 5,5 Impacciato ma comunque ci mette voglia e con qualche giocata crea qualche trama offensiva di nota. Porta al fallo e all’ammonizione diversi avversari

Jovic 5 Sembra che ci stia facendo un favore, sbaglia un gol a porta praticamente vuota dove non ci mette voglia nè mordente

Barak 6 Due conclusioni nel finale nel quale sfiora il gol anche se indubbiamente i tiri potevano essere più potenti ma almeno ha il merito di provarci

LE ULTIME DI MERCATO DA ALFREDO PEDULLA’