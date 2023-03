Scugnizzo viola: “Ancora Dodò. Il brasiliano è la chiave di svolta della stagione. A Sivas senza paure”

Mandragora e Cabral condannano la Cremonese alla retrocessione. Fiorentina, momento top

Il pensiero post gara dell’ irriverente Scugnizzo viola

Dopo la vittoria risicata contro il Sivasspor, alcune paure sembravano albergare ancora nel cuore di noi tifosi, la vittoria di oggi ci conferma che questa Fiorentina ha ritrovato la sua dimensione, il suo potenziale.

Oggi si è capito che questa squadra ha dei grandi numeri e giocatori. Non è da tutti, infatti, far uscire gente come Cabral, Ikone e Saponara, e mettere dentro gente del calibro di Gonzalez, Jovic e Brekalo.

Certo, non tutto è rose e fiori. Penso ai 20/25 minuti di sofferenza avvertiti nella seconda parte di partita, ma la squadra era stanca, ed il turno di conference, un po’, lo si paga.

Giovedì ci aspetta l’ennesimo crocevia importante della stagione. La squadra come detto in anticipo è in fiducia, ed anche chi è subentrato non ha sfigurato.

Penso a Brekalo ad esempio che ha dato il via per il due a zero. Certo dopo è calato drasticamente, ma recuperarlo è importante, il croato così come gli altri subentrati sono oro colato nel triplo impegno che ci aspetta da qui a fine anno.

E anche dalla panchina che si valuta le ambizioni di una squadra. In panchina fortunatamente oltre ai giocatori, abbiamo un uomo abbastanza ambizioso, Italiano.

Si, l’ho criticato anche io, ma è questo che fa il vero tifoso. Il vero tifoso e quasi sempre poco obiettivo, e si muove sui suoi istinti. Nel momento peggiore del nostro cammino, ho spesso criticato alcune scelte.

Ho ribadito più volte di quanto il mr si accanisse con certi meccanismi senza provare mai altri modi di giocare, ma alla fine, fortunatamente, ha avuto ragione lui.

Ha capito che qualcosa andava cambiata, nel momento del bisogno, dopo è tornato sulle sue idee, ma per una semplice ragione, ormai i suoi calciatori avevano assimilato ciò che lui chiedeva.

Adesso la squadra è più sincrona, più unita, non solo nel gioco, ma anche nei rapporti interpersonali. Li vedo abbastanza uniti in un unico obiettivo: Dare una svolta alla stagione.

Se pensiamo che l’Europa è a solo tre punti in campionato, possiamo tranquillamente dire che lottiamo su tre obiettivi. Questo non sembra spaventare gli uomini di Italiano, anzi li sta galvanizzando.

I ragazzi adesso stanno realizzando che questa stagione può portare a qualcosa. Non vado oltre, perché la mia scaramanzia va oltre ogni immaginazione, ma chi vuol capire ha capito, e sembra che i ragazzi lo hanno capito alla grande.

C’è profumo di impresa adesso nell’aria, con i giusti ritmi e senza più strane sbavature, ci aspetta un fine campionato scoppiettante.

Conference, Coppa Italia e campionato, una stagione che sembrava essere la peggiore dell’era Commisso, forse si può trasformare in un capolavoro.

Andiamo ragazzi, tutti insieme verso il successo, c’è lo meritiamo, davvero, tutti.

Il pensiero finale lo voglio dedicare a Dodò, bistrattato da tutti, al momento attuale è l’arma in più, il suo investimento sta venendo finalmente fuori, e questo non può farci che piacere.

Il brasiliano ha grande esperienza in Europa, ed in questo momento è un valore aggiunto, un valore del quale avevamo un bisogno smisurato.

Godiamocelo, e godiamoci tutta la squadra.

O’VIENTO, STA CAGNANNE…

Lo scugnizzo viola

