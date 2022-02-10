Ma quanto è bello vedere Gasperini così? E ora salite tutti sul carro

Vincere così è doppiamente una goduria. Assistere poi allo show deprimente di Gasperini, è ancora meglio. Estasi viola

Che soddisfazione quanto costa la felicità?

Così recitava una canzone del compianto Pinuccio Daniele. Quanto costa? Un gol di Milenkovic al 93’ e vedere la faccia di Gasperini. La partita che ogni tifoso sogna. Soffrire, vederla sparire e poi riprenderla all’ultimo secondo.

Quando Biraghi stava per battere la punizione, ho detto a mio figlio:“sarebbe bello segnare adesso, e fargliela rimanere in gola”, ho accompagnato il tiro di Milenkovic in porta, ho tolto la maglia ed esultato davanti alla tv come Mario Balotelli contro la Germania. Non esultavo così dal gol di Joaquin contro tu sai chi. In quell’occasione oltre ad essere a torso nudo, ricevetti anche una doccia di birra.

Queste sono le partite che rimescolano tutte le carte. Sono quelle partite che fanno ricredere anche gli pseudo tifosi, che puntano il dito contro società ed allenatore solo per aver venduto un serbo di 21 anni. Quelle partite che fanno ricredere anche quelli che si erano schierati contro Italiano. Ma al di là di critiche sterili verso i “non” tifosi, sono quelle partite che ti fanno vedere il lavoro della squadra, che mai come quest’anno si è sempre ripresa alla grande dopo una batosta.

La partita della reazione doveva essere e così è stato. Alla faccia di tutti gli “appestatori” seriali. Questa vittoria è anche per voi!

Ne ho sentite di cotte e di crude in questi giorni. Giornalettai dalla penna avvelenata facile, inveire contro la società per la vendita di quel tizio, manco tutta la squadra dipendesse da lui. Sia chiaro anche io avevo criticato alcune cose viste contro la Lazio, ma mantenendo sempre una certa lucidità, ed ho sempre creduto nella forza di rialzarsi di questi ragazzi.

Alvaro Odriozola è la giusta sintesi di questa vittoria. Vederlo in piedi a torso nudo verso i tifosi, fa capire la voglia di vincere dei veri calciatori. Un inno alla rivoluzione, una canzone contro le critiche, una favola tutta da scrivere, e perché no, un sogno tutto da vivere.

Quarta è stato monumentale, e l’ammonizione è stata ampiamente ingiusta, ma alla fine quell’episodio è stato la sliding doors della partita. Senza quell’espulsione, Milenkovic non sarebbe entrato, e quindi chissà. Ma ora non è più tempo di analizzare, è tempo di godere. È tempo di vedere quella faccia sofferente di Gasperini, ma è sopratutto tempo di fare una domanda agli pseudo tifosi:

“Che fate, salite sul carro ora?”.

Lo scugnizzo viola

“TERRONE DI MER**” A TERRACCIANO PER TUTTA LA GARA, VENUTI DENUNCIA: “UNA VERGOGNA, TU UN SIGNORE”