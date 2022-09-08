Se non vinci nemmeno contro il Riga, e ti ostini a giocare in orizzontale, qualche domanda te la devi fare

E mai possibile che dobbiamo sempre soffrire? Anche contro una squadra così modesta? Spettacolo inconcludente

Nove tiri un solo gol. Non può essere

Non si può pareggiare questa partita, mai. Non puoi pareggiare contro il Riga, con tutto il rispetto. Ma soprattutto non puoi ottenere questo risultato dopo aver fatto trentadue tiri di cui nove nello specchio.

Messi così non andremo da nessuna parte. Se oggi avessero la fatto la stessa partita fatta contro Napoli e seconda squadra di Torino, questa partita sarebbe finita almeno 4-0.

Come si fanno a sprecare tutte queste occasioni? Come si fa a non concretizzare tutte queste azioni? Perché si gioca sempre e solo in orizzontale senza mai provare delle verticalizzazioni?

Chi deve darci queste risposte? Siamo appena all’inizio, giusto, ed il girone è alla portata, ma queste sono partite che devi vincere ed archiviare. Non puoi ostinarti a giocare sempre uguale. Serve più coraggio nelle scelte, in quelle delle giocate ed in quelle delle scelte di modulo.

Proviamo qualcosa di diverso, proviamo ad incidere di più, basta possesso sterile. Cosa c’è ne facciamo del 76% di possesso palla se poi pareggiamo in CASA contro il Riga?

Non voglio risultare disfattista, perché il cammino fortunatamente è lungo, e spero vivamente che questa debacle serva a far tirare fuori la cattiveria a questi giocatori.

Troppe occasioni non concretizzate, con Ikone sul podio per svogliatezza. Come ha fatto a sbagliare quel gol a pochi passi sul suo piede? I fischi del Franchi per lui sono super giustificati! E dai su, cosa ti serve per sbloccarti?

Possiamo mai attendere che si sblocchino tutti? E nel frattempo cosa faremo? Soffriremo sempre?

Non voglio credere a tutto quello che sto scrivendo, mosso anche dal nervosismo, ma pretendo una risposta concreta, ad una semplice domanda: “Chi siamo noi? Quelli visti contro Napoli e tu sai chi, oppure quelli molli di Empoli, Udine e di stasera?”

Io spero che i fischi di fine partita smuovano in qualche modo le coscienze dei campioni che abbiamo in squadra. Parlo di quelli con esperienza internazionale. Jovic ha dichiarato di voler vincere questa coppa, allora che sia lui a spronare i compagni e mentre fa ciò, che si spronasse anche da solo.

Domenica mi aspetto un solo ed unico risultato: i 3 punti. Per dimostrare di avere gli attributi e per dire a tutti noi tifosi:” ragazzi scusateci ma avevamo solo un problema di blocco mentale”.

SBLOCCATEVE GUAGLIÙ, STATE RUMMENNE

Lo scugnizzo viola

Pagelle viola