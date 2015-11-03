Notizie Rfs Riga Fiorentina

Se non vinci nemmeno contro il Riga, e ti ostini a giocare in orizzontale, qualche domanda te la devi fare
08 settembre 2022 21:24
A Barak risponde Ilic, la Fiorentina sbaglia troppo sotto porta, finisce 1-1 contro l'RFS Riga
08 settembre 2022 20:41
Fiorentina-RFS Riga in campo alle 18.45. Niente trasmissione in chiaro, visibile su Sky, Dazn e NOW
08 settembre 2022 16:06
I convocati della Fiorentina per il Riga: non ce la fa Nico Gonzalez. Ci sono Krastev e Favasuli
07 settembre 2022 17:06
Italiano annuncia: "Posso anche cambiare modulo. Giocano Ranieri e Gollini. Nico in dubbio"
07 settembre 2022 13:26
Biraghi: "Aspettavo più tifosi allo stadio per il ritorno in Europa. Qualche critica eccessiva"
07 settembre 2022 13:24
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