Fiorentina-RFS Riga in campo alle 18.45. Niente trasmissione in chiaro, visibile su Sky, Dazn e NOW

La Fiorentina farà il proprio esordio nella fase a gironi della Conference League contro l’RFS Riga. La partita andrà in scena stasera al Franchi con inizio alle ore 18.45. La gara sarà visibile anche vederla in TV ma non gratis, bensì su due piattaforme a pagamento. La diretta infatti ci sarà su Sky, sul canale di riferimento Sky Sport Action (206) e sarà disponibile in live streaming attraverso le piattaforme DAZN, NOW e Sky Go.