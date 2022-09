A Barak risponde Ilic, la Fiorentina sbaglia troppo sotto porta, finisce 1-1 contro l’RFS Riga

Al 5’ Emerson pericoloso, tira male il pallone verso la porta difesa da Gollini. Al 6’ velo di Ikone, Barak colpisce il palo. Al 16’ cross dentro di Biraghi per Ikone che prova il colpo di tacco che finisce di poco a lato. Al 24’ bello scambio Bonaventura-Kouamé, il portiere chiude. Al 30’ ottima incornata di Cabral, super parata dell’estremo difensore lettone. Al 31’ Cabral al tiro, salva ancora il portiere avversario. Al 35’ ancora Cabral pericoloso. Al 36’ ottima parata dell’estremo difensore del Riga sull’ incornata di Barak. Al 42’ Bonaventura sbaglia e manda Ilic in campo aperto contro Gollini, il portiere viola esce e salva. Al 53’ Sottil prova il tiro ma finisce a lato. Al 56’ Biraghi mette dentro per Barak che ci sblocca il risultato segnando il primo gol in maglia viola. Al 71’ Sottil mette dentro per Ikone che si divora il gol del 2-0. Al 74’ Ilic in scivolata pareggia i conti. All’89’ Maleh mette dentro per Jovic che sbaglia sparando il pallone in curva. Al 95′ Jovic prova il tiro, spazzato in angolo. Fiorentina-Riga finisce 1-1.

