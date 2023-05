Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”

Vittoria estasiante al cardiopalma. Cuore e testa hanno fatto la differenza

Il pensiero post gara dell’ irriverente Scugnizzo viola

Una partita di sofferenza non tanto per il gioco espresso, visto che abbiamo giocato praticamente solo noi, ma per quanto vissuto in campo, sugli spalti e da casa.

Il Basilea ha scelto la strada difensiva con ben cinque giocatori in difesa e si è affidata ai rilanci e ai contropiede. Noi abbiamo fatto la nostra partita è solo un miracolo di Hitz su Bonaventura ha scongiurato lo 0-2 ai primi 45 minuti.

Nella ripresa abbiamo subito il solito gol con un lungo lancio, troppo morbido Igor nell’occasione. In quel preciso momento, eravamo fuori.

Il Basilea perdeva tempo, Italiano invece studiava le contromosse e la prima che azzeccava era proprio far uscire Igor per Ranieri.

Con l’ingresso di Ranieri ieri siamo riusciti ad impostare meglio e rispetto al primo tempo abbiamo impostato la nostra manovra dalla destra anziché dalla sinistra.

E dalla destra infatti che è nato il nostro secondo gol. Cross di Dodò, pasticcio rossoblu e Nico con freddezza la depositata all’angolino basso.

Da questo momento in poi il nostro assedio è diventato ancora più grande. Jovic ha sprecato prima un colpo di testa tirando troppo centrale un traversone dalla destra, e dopo ancora dalla destra a soli tre metri dalla porta l’ha girata alta sulla traversa.

In quel momento i miei “vattene via” si sono sprecati.

Fortunatamente ci pensato Barak che imbeccato davanti alla porta non ha potuto sbagliare. Nel finale Jovic poteva anche portare a 4 le marcature ma avuto il coraggio di prendere il palo!

Alla fine chi se ne frega(di Jovic), dopo il gol di Barak sono esploso in pianto infinito, con la pazzia di un bambino che rivede dopo tanto tempo la mamma.

Questa sera Firenze gode, tutti suoi tifosi godono.

C’è ne andiamo a Praga, con la consapevolezza di avere un uomo in panchina che contro tutto e tutti si è andato a prendere due finali quest’anno.

Chiedete scusa a Italiano!

Infine voglio dedicare un pensiero al tifoso viola colto da malore: Spero che tu possa riprenderti del tutto per la finale di Praga, ti aspettiamo tutti.

Lo scugnizzo viola

ITALIANO: “GIOIA INCREDIBILE, IO CI CREDEVO. ROMA O PRAGA? A INIZIO ANNO AVREI SCELTO LA CONFERENCE”