Scugnizzo viola:”Fate i tifosi e tifate ora. Critiche inutili! È il momento di stare vicini alla squadra adesso”

Rimanete sul vostro divano

I tre gol presi dal Lech non sono stati un caso, o forse si. Sta di fatto che dopo il 0-2 di ieri in quel di Monza, qualcosa si è spento.

Tocca a noi, allo stadio, riaccendere qualsiasi cosa si sia spento. Questo è il momento di stare vicini alla squadra. Ci giochiamo una stagione giovedì e non solo.

La partita con la Cremonese non ci servirà solo per accedere alla finale, ma sarà utile per ritrovare la fiducia smarrita ieri.

Ieri si sono rivisti i brutti fantasmi di qualche mese fa. Vanno scacciati, e noi allo stadio siamo gli unici che possiamo mettere fine a questo piccolo incidente di percorso, e caricare i ragazzi.

Chi fa critiche adesso, non ci serve. Allo stadio serve gente che ama la squadra a prescindere! Con la nostra carica, come ha sottolineato più volte Mr Italiano, possiamo riprendere tutto.

I conti si faranno alla fine, ora tocca solo sostenerla.

Per quello che concerne il lato tecnico, è ben visibile che la squadra inizi ad avvertire un po’ di stanchezza sia fisica, che psicologica. Mancavamo dall’Europa da svariati anni, e anche l’andamento nelle precedenti edizioni della coppa Italia non erano state entusiasmanti.

Oggi invece ci ritroviamo a fine aprile con una semifinale di ritorno da giocare e con un altra semifinale da giocare, non è poco.

Come ribadito più volte, se due mesi fa ci avessero detto tutto questo, ci saremmo fatti una ricca risata grassa. Adesso ci ritroviamo in un finale incandescente che ci vede protagonisti, ormai, su due fronti.

Quindi io dico, lasciamo perdere il campionato e concentriamoci sulle coppe. Con questo non voglio minimamente dire che dobbiamo farci massacrare in campionato, ma dobbiamo usare queste energie residue per Conference e Coppa Italia.

Se il Mr vi dice che alcuni giocatori non c’è la facevano, fatevelo andare bene, perché si vede che così è!

Ai soliti tifosotti da divano, dico una sola cosa: tornate nel vostro anonimato, nun vi si vole.

TUTTI INSIEME VERSO LA GLORIA, AVANTI FIRENZE!

Lo scugnizzo viola

GIOVEDÌ TUTTO ALLO STADIO PER LA COREOGRAFIA