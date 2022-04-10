Scugnizzo viola: La migliore partita della stagione. Igor, un muro. Il tridente funziona

Ma quanto è bella questa nostra Fiorentina? Europa che si avvicina sempre di più. Con questa grinta si può arrivare ovunque

Guagliù pe me e’ ancora cchiÙ bello

La partita che sogni di fare. La partita che sogni di vincere. Concedetemelo, per me da napoletano verace, ha ancora più sapore. È stata senza ombra di dubbio la nostra migliore partita. Aspettavamo da tempo il tridente Gonzalez-Cabral-Ikonè, beh oggi c’è lo siamo gustato fino in fondo.

Una Fiorentina ordinata e cinica, che sapeva sempre cosa fare e dove farlo. Tutte le singole zolle di campo coperte ed amministrate alla grande. Dopo il vantaggio i vari telecronisti hanno sussurrato che difficilmente la Fiorentina sarebbe stata ripresa, visto che nelle ultime otto gare, dopo essere passata in vantaggio aveva sempre vinto. In quel momento ho realizzato, che questa poteva essere la domenica giusta.

Nico Gonzalez aveva auspicato una grande prestazione condita da gol, nello stadio del suo idolo, ci è riuscito alla grande. Ikone ha centrato il suo primo, importantissimo gol in serie A, Cabral ci ha dato un assaggio di quello che può fare con un gol, perdonatemi se bestemmio, alla Batistuta. E cosa vuoi di più dalla vita? Più attenzione.

Più attenzione perché, sul 1-3 alcuni giocatori, si erano un attimo alleggeriti, Ikone su tutti, ma fortunatamente abbiamo rimesso subito i piedi a terra, ma c’è da dire che li dietro c’è un muro di nome Igor. Ma che giocatore è? L’unica volta che ha perso Osimhen è stato dopo aver preso uno strappo, ed il nigeriano ne ha approfittato facendo un grande gol. Ma fino a quel momento Osimhen è stato annientato, così come i suoi predecessori. Vedi Vlahovic, Arnaoutovic e compagnia cantante. Un vero e proprio mastino, invalicabile. In due parole: Igor, ti amo.

Ma non possiamo, dopo aver avuto parole al miele per i calciatori, spendere due ma anche tre parole per mr Italiano. Il merito di questa trasformazione è solo suo. Ha preso una squadra che sembrava di raccattati e la plasmata a grande squadra con un gioco, oserei dire ubriacante. Sempre sul pezzo, sempre con grinta e cattiveria. Ecco, quella Cazzimma che vi stavo chiedendo da inizio campionato, oggi per molti tratti lo vista. Quindi avanti guagliù cacciamo ancora più Cazzimma ed andiamoci a prendere l’Europa.

Oggi più di ieri, jammo guagliù cacciamme a Cazzimma e sfunnàmme a tutte quante!!!

P.S.: Oggi ha giocato bene pure Kokorin. Sognare è lecito.

Lo scugnizzo viola

PURE MOURINHO HA CAPITO IL VALORE DI QUESTA FIORENTINA