Scugnizzo viola:”Non svegliateci. Da flop a top. E ora, saliamo tutti sul carro”

Quinta vittoria consecutiva. Questa Fiorentina non si ferma più Italiano ha trovato la giusta ricetta. Ma come scugnizzo? Li ricordo i tuoi articoli quando infamavi Italiano… E che significa? Ci si può sempre ricredere, e così mi ricredo e godo, pure.



Una vittoria importantissima. In casa di una grande, una vittoria utile per il morale, una vittoria che smuove, alla grande, la classifica, ma soprattutto una vittoria che è energia pura per mercoledì.

Gia, mercoledì. Mercoledì ci aspetta un traguardo alla portata, e se giochiamo così, in maniera sfrontata, CE MAGNAMME (c’è li mangiamo).

Italiano ed il suo staff devono aver capito come si gestiscono più impegni. Lo ripeto da sempre, da troppo ormai, ma è l’unica spiegazione che so darmi. L’altra risiede in una preparazione atletica forse incentrata così? Ma non credo. Chi è che prepara una stagione per sfigurare nella prima parte e fare il signore nella seconda? Nessuno.

E allora godiamocela tutta questa Fiorentina, tutti. Quelli che infamavano ( me compreso) quello che tifavano a prescindere (sempre me compreso) e quelli che “facciamo ca…re”, tutto insieme in un unico, abbraccio, viola.

Mercoledì invadiamo lo Zini, ed andiamo a scrivere la nostra storia, una storia non più grigia, ma una storia piena di colori, una storia nostra!

Basta con la paura, procediamo con la consapevolezza. A questo punto niente ci deve essere più precluso. La Champions è a otto punti, hai visto mai? Vuoi vedere che veramente da stagione flop si può trasformare tutto in un miracolo calcistico? Io solo pensiero mi attizza troppo.

Vabbè scugnizzo sei troppo gasato e stai andando oltre, può essere, ma penso che visto le ultime 9 uscite, sognare è lecito!

GUAGLIÙ CE MAGNAMME, A TUTTE QUANTE!!!

Lo scugnizzo viola

