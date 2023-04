Italiano festeggia: “Momento bellissimo. Pagherò pizza alla squadra. Abbiamo mentalità da grandi”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio San Siro per rispondere alle domande dopo la grande vittoria della Fiorentina:

“Quando torni dalla sosta è sempre un’incognita, venivamo da un bellissimo momento ma non era scontato tornare e vincere in uno stadio cosi, la vinciamo noi grazie ad un episodio, è stata una gara bellissima con tante occasioni, queste partite magari in altri periodi l’avremmo persa. In campionato abbiamo avuto un momento negativo, non abbiamo mai trovato una partita che ci desse la svolta, da Verona è successo qualcosa, sono cresciuti tanti giocatori e tutto cio ci rende contenti, è un momento bellissimo.

Quando non vinci ci sarebbe potuto essere scoramento ma non ci siamo abbattuti. Vincere questa partita è veramente tanta roba, con i 3 impegni qualcosa perdiamo perchè prepariamo più partite. Queste partite ci danno tantissimo

La nostra idea era di andarla ad attaccare, siamo stati alti e abbiamo difeso bene, davanti ci muoviamo bene, questo sacrifico ad inizio non ce lo avevamo, sempre a rincorrere e questo sta pagando

I ragazzi verranno premiati con una bella pizza, era già programmata e la faremo appena ci sarà una sera libera, oggi se la sono meritata

Ho voluto dare questa partita a Gaetano, abbiamo voglia di recuperarlo in fretta per averlo anche in partite non facili, a chi manca il campo ha la frenesia di andare sempre dentro, è tutto fatto in funzione della sua crescita, questi due salvataggi in fase difensiva sono la prova della mentalità che stiamo acquisendo

Le rotazioni servono e portano vantaggio, stiamo cercando di inserire dentro tutti, oggi parliamo di Saponara, Castrovilli e Ranieri, uno che dove lo metti ti dà l’anima. Stiamo cercando di avere questo atteggiamento e questa voglia di vincere le partite. I ragazzi sono tutti allineati e con la stessa voglia di incidere. Sta iniziando a venire fuori un’intesa importante che spero la portiamo avanti fino alla fine della stagione

Ultime 5 partite per 4 volte siamo stati imbattuti e contro il Milan abbiamo subito il gol di Theo a partita praticamente finita. Dodò è cresciuto, Igor e Milenkovic hanno faticato a trovare la condizione giusta, Biraghi ci porta esperienza. Abbiamo molta più convinzione”

