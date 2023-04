PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO STREPITOSO, CASTROVILLI RITROVATO, BONAVENTURA PRECISO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina scesi in campo a San Siro contro l’Inter

Terracciano 7,5 Grande la parata su Mikhytarian che salva il risultato nel primo tempo. Strepitoso nel secondo tempo su Bellanova dove respinge con i piedi

Dodò 6,5 In fase difensiva si trova in diverse occasioni in inferiorità numerica e gestisce benissimo il momento, in fase offensiva si vede poco ma rimane attento nell’appoggio alla manovra

Quarta 6 Qualche buon anticipo su Lukaku quando viene servito palla a terra, non si fa mangiare dagli attaccanti dell’Inter. Esce per infortunio alla fine del primo tempo

Igor 6 Alcune palle perse in fase di disimpegno, in area di rigore però compie almeno un paio di salvataggi molto importanti nel primo tempo. Ad inizio secondo tempo si perde clamorosamente Lukaku in piena area che incredibilmente sbaglia. Duella con alterne fortune con l’attaccante belga per la maggior parte dei casi con battaglie fisiche. Nel finale è protagonista di un bel salvataggio su Dzeko

Biraghi 5,5 Nella sua fascia Dumfries fa il bello e cattivo tempo, spesso è posizionato male. Compie un buon salvataggio in area alla fine dei primi 45 minuti

Mandragora 6 Solita partita di ordine ed equilibrio tattico, qualche buona giocata. Detta i tempi di gioco quando ne ha la possibilità

Bonaventura 7 Perde alcuni palloni importanti nel primo tempo ma è il solito riferimento nella manovra. Attento a buttare dentro la palla del vantaggio in area di rigore sorprendendo uno come Bastoni che non è proprio l’ultimo arrivato. Meraviglioso l’assist a liberare Ikonè

Castrovilli 7 Bravissimo in fase difensiva quando ha dovuto prendere il posto di Quarta che era fuori per delle cure, ha difeso alla grande su Lukaku lanciato a rete. In fase offensiva va vicino al gol dopo pochi minuti e poi cerca sempre di verticalizzare. Spende bene il fallo al minuto 57 su Lukaku

Saponara 6 Educato sempre tatticamente, preciso nelle giocate anche se non riesce mai a trovare il guizzo vincente

Ikonè 5 Non incide, si fa sorprendere e non si aspetta la palla che a fine primo tempo potrebbe portare la Fiorentina in vantaggio, liscia completamente da pochi passi. Potrebbe sfondare ma spesso si perde in giocate futili e non sfrutta come dovrebbe gli spazi. Angola troppo un grande servizio di Bonaventura. Nel secondo tempo cresce nell’incisività delle sue giocate

Cabral 6 Non segna ma nelle sponde è bravo e sempre presente come riferimento offensivo. Il gol di Bonaventura arriva dopo un suo colpo di testa ribattuto da Onana con una splendida parata

Milenkovic 6,5 Entra al posto dell’infortunato Quarta, attento in area nel pieno delle scorribande interiste. Bravo ad anticipare Lautaro che stava per tirare in porta al minuto 79,

Sottil 6 Va spesso nell’uno contro uno anche se non sfrutta mai la sua freschezza fisica

Amrabat 5,5 Entra a metà secondo tempo e subito fa capire con qualche sana lagnata come sarebbe andato l’andazzo nel mezzo. Palla al piede commette alcuni errori che per poco non costano caro

Ranieri 6,5 Con i suo ingresso la Fiorentina si schiera a 3 in difesa, ha il compito di affrontare Lukaku e Dzeko. Il suo grande salvataggio sulla linea al minuto 84 viene reso vano dalla segnalazione di fuorigioco. Gioca spesso d’anticipo, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile viola entra benissimo

IL RETROSCENA RACCONTATO DA VIERI