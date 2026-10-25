De Gea: "Posso fare 50 parate ma se perdiamo non servono a niente. Buttare via 3 punti in 5 minuti è un peccato"

Le parole di Enzo Bucchioni dopo la sconfitta della Fiorentina maturata nei minuti finali a San Siro contro l'Inter

È finita da pochi minuti Inter-Fiorentina con una buona prova della squadra di Vanoli che però rimedia un'altra sconfitta contro la squadra campione d'Italia per 2-1.

Ecco le parole del capitano della Fiorentina David De Gea ai microfoni di Sky Sport:



"È dura perdere una gara così a San Siro dopo aver fatto una buona partita, buttare via tre punti in 5 minuti è un peccato. è dura ma questa è la vita, dobbiamo alzare la testa e andare avanti senza alibi".



Sule critiche:

"Sono abituato a questo, in tutta la mia carriera si è parlato anche troppo di me, ma io sono tranquillo, ho fiducia in me stesso, cerco di dare una mano alla squadra e dare l'esempio dentro e fuori dal campo".



La parata più difficile:

"Il colpo di testa di Pio Esposito. Alla fine anche se faccio 50 parate, se non vinciamo, non servono a nulla. Anche oggi ho fatto parate che non hanno portato punti alla squadra"."