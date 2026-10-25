Nessuna lite tra Vanoli e Jimenez al fischio finale. L’allenatore l’ha allontanato dalle liti nerazzurre
Animi sereni tra Vanoli e Jimenez
A cura di Andrea Pagni
25 ottobre 2026 19:51
Nel post partita di Inter-Fiorentina sono andate virali le immagini di Vanoli a muso duro con Jimenez subito dopo il triplice fischio dell’arbitro.
Da casa Fiorentina però rassicurano che non c’è nessun problema e non c’è stata nessuna lite tra i due. Vanoli semplicemente voleva portare via Jimenez per evitare che il suo calciatore finisse nel mirino dei calciatori nerazzurri visto anche quello che era successo in campo. Tra i due animi sereni anche nello spogliatoio