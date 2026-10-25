Bucchioni durissimo: "Vanoli ha sbagliato i cambi, è bene che capisca che la situazione qui è tragica"

Il giornalista ha criticato quanto fatto da Vanoli oggi a Milano

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare di Inter-Fiorentina: "Voglio portare a casa quello che c'è di positivo perché era normale perdere oggi. Ho visto più compattezza e una squadra unita che è riuscita a chiudere molte linee di passaggio. Non abbiamo lasciato grandi spazi e abbiamo tenuto in scacco l'Inter per un po' che è superiore a te nettamente."

Prosegue: "I cambi sono stati sbagliati perché hai consentito all'Inter di schiacciare la Fiorentina ancora di più. Non abbiamo centrocampisti e oggi si è visto perché dovevi metterne uno in più, ma non lo hai. Lo dico sempre che Paratici ha fatto una squadra con grandi mancanze e con solo esterni."

Su Fagioli: "Ha giocato male, andava tolto, ma non sapeva chi metterci perché non c'è. Hai Oulai che non sta bene e Atta fuori quindi non potevi fare nulla."

Prosegue: "Mastantuono non era da levare perché obbligava i nerazzurri a raddoppiare, invece togliendolo non lo hanno più dovuto fare così come Jimenez che era gasato e doveva restare in campo. Hai messo Dodò che non ti ha dato nulla."

Sulla squadra: "Siamo leggeri, fragili e senza risorse anche rispetto allo scorso anno. Siamo una squadra non pronta con anche dei giocatori acerbi come Viery che è costato 17 milioni e non sa difendere. Paratici e Vanoli devono capire che la situazione è tragica."