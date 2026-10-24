Federico Croci show: tripletta ed espulsione, la Fiorentina Primavera batte il Milan 4 a 2

I ragazzi di Andreazzoli agganciano il Milan Primavera in classifica

Grande vittoria per la Fiorentina Primavera, che supera il Milan per 4-2 al termine di una partita ricca di gol ed emozioni. Protagonista assoluto Croci, autore di una tripletta, prima dell'espulsione per doppia ammonizione. A completare il successo viola è arrivato il gol di Beldenti.



La Fiorentina sblocca il risultato al 10': Egharevba lancia Martini, che mette un pallone rasoterra in area di rigore. A raccoglierlo è Croci, che non sbaglia e porta avanti i viola.



Nella ripresa, al 60', arriva il raddoppio. Forte batte una punizione e serve Croci, che si presenta a tu per tu con Catalano e firma la doppietta personale. Nove minuti più tardi, al 69', il Milan accorcia le distanze con Ibrahimovic, appena entrato in campo, che sorprende Fei con una conclusione piazzata dalla distanza.



La Fiorentina, però, risponde subito e ristabilisce le distanze grazie ancora a Croci: Forte appoggia il pallone di tacco e il numero 97 viola supera Catalano nell'uno contro uno, completando la tripletta personale e firmando il tris gigliato.



La giornata dell'attaccante classe 2010 si chiude poi con l'espulsione per doppia ammonizione( il primo giallo lo aveva ricevuto per essersi tolto la maglia al momento dell’esultanza per la tripletta). Zaramella di testa accorcia le distanze nel recupero portando il Milan sul 3-2. Nonostante l'inferiorità numerica, la Fiorentina riesce a portare a casa il successo, imponendosi per 4-2 grazie alla rete di Beldenti.



Una vittoria importante per i giovani viola, che salgono a 10 punti, capaci di superare il Milan al termine di una gara intensa, trascinati da uno straordinario Croci.