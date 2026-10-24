Allegri attacca la Roma: “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca, sempre loro”

Clamoroso attacco di Allegri alla Roma

Uno sfogo. Detto lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce alto che, in un momento di silenzio, si è sentito chiaramente in una parte della sala stampa. Protagonista Max Allegri che, dopo le interviste a Dazn e prima della conferenza, si è lasciato andare a una frase che, probabilmente, racconta anche un po' del suo nervosismo dopo il 3-3 di Balerdi: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Il riferimento, ovviamente, è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto con Roma e Como tra le prime quattro.