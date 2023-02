Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”

Lo sospettavo, ma non perché faccio il veggente, quest’anno è così!

Il pensiero post gara dell’irriverente Scugnizzo Viola

Non vorrei essere etichettato per quello che se la prende sempre con il Mr, ma io certe cose non riesco a comprenderle. Certo, mi direte ma se non la mettono dentro che colpa ne ha il Mr?

Ha la colpa di non saper leggere in corsa la gara. Ieri era la classica partita per Cabral. Così come in altre partite dove le squadre si chiudono. In certe circostanze serve l’attaccante di peso, e Jovic non lo è.

A dirla tutta, era meglio schierarlo titolare o quanto meno inserirlo subito nel secondo tempo. Attenzione, sono consapevole del fatto che anche lo stesso Cabral spesso ha fatto comunque fatica, ma è innegabile che è in fiducia, e va sfruttato.

Detto questo, il problema non si può sicuramente ridurre solo all’attaccante. Ieri abbiamo fatto 27 tiri in porta, ma solo 4 nello specchio, quindi il problema non è solo al centro dell’attacco, ma un po’ ovunque.

Penso a Ikonè ad esempio e ai suoi tiri/meta. Qualcuno spieghi a questo ragazzo che giochiamo a calcio e non a rugby. In più di un occasione sarebbe bastato stopparla, metterla a terra e ragionare, anziché spararla alle stelle.

Io da una parte sono felice del lavoro svolto fin qui da Italiano. A sua difesa tantissime cose. Ha riportato il gioco a Firenze dopo anni bui, e paga lo scotto della mancata gavetta nel doppio impegno.

Tuttavia alcune scelte restano incomprensibili. Incaponirsi su alcune scelte e da masochisti. Fare turnover così, giusto per farlo non lo trovo normale. Ovviamente le mie sono solo considerazioni di un tifoso frustrato dai risultati, alla fine l’allenatore è lui e non io, ma certe cose sono abbastanza evidenti.

Io avrei fatto pochissimo turnover, visto che giovedì potremmo scendere anche in ciabatte per il ritorno con il Braga, ma torno a ripetere, io non faccio l’allenatore.

Archiviato questo pareggio, ora tocca pensare all’Hellas. Sinceramente in questo filotto Empoli, Verona e Milan speravo di racimolare almeno 7 punti, spero vivamente che i ragazzi mi smentiscano e li fanno comunque.

Il campionato ci dice che siamo indietro, l’anno scorso di questi tempi i punti erano 35, oggi c’è ne sono 10 in meno. Tutta colpa del doppio impegno? Non mi volete male, ma io non ci credo.

Qualcosa si è interrotto in campionato e si accende nelle coppe. Questa Fiorentina ricorda quella che andò in finale di coppa uefa, ricordate tutti come finì il campionato? Ve lo dico io dodicesimi.

Sicuramente se il mr e i ragazzi raggiungeranno almeno una finale, questo campionato verrà archiviato, e si penserà direttamente al prossimo, e amen.

Domenica mi aspetto il riscatto in campionato, e giovedì mi aspetto comunque un asfaltata al Braga, c’è lo dovete!

Chiudo con una piccola domanda per il presidente: “Come ha fatto De Laurentis senza stadio a fare tutto quello che ha fatto?”

METTITECE O’CORE PE STA MAGLIA!

Lo scugnizzo viola

