Commisso: “Il Franchi si farà. Viola Park in ritardo. Squadra sfortunata, i veri tifosi si vedono adesso”

Rocco Commisso, in occasione della visita al Viola Park del ministro Andrea Abodi, ha parlato anche della squadra viola, queste le sue parole:

“Non siamo pronti per aprire il Viola Park fra un mese, siamo in ritardo ma voglio dire al ministro se ci aiuta perchè non è giusto che la serie A è un terzo della Premier League, i nostri ricavi sono incredibilmente più bassi rispetto agli altri. Speriamo che l’industria del calcio in Italia sia trattata come tutte le altre industrie, se mi avessero lasciato fare lo stadio adesso sarebbe già finito. Senza ricavi più alti non si possono prendere buoni giocatori.

Il centro sportivo ci aiuterà con i giovani, non è giusto che se prendi un giocatore dall’Europa le tasse siano più basse se prendiamo giocare dall’Italia. Il nostro nuovo stadio si farà, me lo ha confermato il ministro, i soldi arriveranno, speriamo il più presto possibile, non ho dubbi, credo al sindaco, mi dicono che da Roma è tutto ok. Il nuovo Franchi è un opera necessaria per Firenze, questo stadio ha 100 anni.

La squadra è sfortunata, i ragazzi lavorano ogni giorni, prima o dopo la fortuna arriverà, stiamo andando bene in Europa, vediamo dopo si arriva, i veri tifosi stanno vicini alla squadra quando le cose non vanno bene”

