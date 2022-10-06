Serata perfetta. Quattro moschettieri viola espugnano Edimburgo. Vittoria importantissima

Prestazione perfetta. La strada è ancora lunga ma il pezzo di puzzle messo stasera è uno dei più belli e significativi. Insieme verso la Lazio

Insieme verso la luce

Questa partita offriva parecchi spunti. Serviva una vittoria fuori casa, ed è arrivata. Serviva una vittoria ed è arrivata. Serviva vincere con parecchi gol per ritrovare fiducia nei propri mezzi ed è arrivata. Serviva soprattutto che Jovic segnasse per sbloccarsi di nuovo e così è stato.

Alla lettura della formazione parecchi tifosi hanno storto il naso nel vedere Terzic titolare sulla destra, e Aleksa che fa? Ti tira fuori una prestazione impeccabile, impreziosita da un assist per il primo gol di Mandragora e con tanto sacrificio. Quando è uscito Biraghi ed entrato Dodo è tornato a sinistra, ma ormai stava giocando così bene a destra che Italiano lo ha rispostato. Bravo, ottima prestazione e mugugnatori zittiti.

Kouamè ha fatto un’altra partita perfetta. Corre, si dispera, dispensa assist e lotta su ogni pallone senza mai fermarsi. Il suo gol e la riprova di chi non molla mai ed il suo sfogo/esultanza con Italiano è l’emblema del suo stato attuale, sta a mille. Nel finale serve anche l’assist a Jovic, capendo il momento del serbo e servendogli una palla da spingere solo in rete, contribuendo così allo sblocco mentale del compagno di reparto. Ha giocato bene prima punta nelle scorse partite, ma la fascia sembra il suo ruolo naturale.

Jovic finalmente si e sbloccato, e qualcosa si era già intravisto negli ultimi minuti di domenica scorsa, ma questa sera aveva ancora in altra marci in più. Ha lottato per tutti i 90 minuti, senza mai perdere la testa. Ha giocato per la squadra, e nonostante nel corso della gara avrebbe potuto ricevere più palloni non si e innervosito con i compagni, ma anzi, li ha spronati a fare meglio. Il gol nel finale rende giustizia alla sua partita e riaccende una grande speranza nel cuore di noi tifosi.

Ora però se permettete voglio parlare del mio “preferito” il Chino Martinez Quarta. Partita di spessore e alto livello. Un ragazzo che ha giocato nel River Plate titolare, vincendo Copa Libertadores, Suoercopa e campionato qualcosa deve pure averlo e stasera lo si è visto in pieno. Non vorrei essere linciato, ma ha i piedi, i tempi di inserimento e la garra per fare anche la mezzala. Quando si porta avanti sfonda spesso la linea di centrocampo avversario facendosi trovare sempre pronto per il passaggio di ritorno. In difesa dalle sue parti non si passa e anche quando è uscito Igor ed ha dovuto prendere la sua posizione ha fatto anche meglio, che giocatore.

Questa vittoria la volevamo, l’aspettavamo da molto tempo, speriamo che ora parecchi blocchi mentali abbiamo trovato la loro via verso la luce. Il mr la preparata benissimo e sono molto felice di aver visto sperimentazioni nel finale sul risultato acquisito. Se c’è una cosa che amo molto in Italiano è questa voglia di sperimentare sempre, di provare sempre nuove situazioni, stasera è andato tutto alla perfezione.

Lunedì riceviamo nel nostro Heart of Florence (il Franchi) la Lazio, attualmente in uno stato di forma eccezionale, la fiducia di stasera deve restare impressa nelle menti dei nostri, il bivio tra il buio assoluto che potevamo assaggiare stasera e la luce che invece abbiamo ritrovato deve essere un grande stimolo per fare bene anche in campionato.

MO AMMA SOLO TURNÀ!!!

Lo scugnizzo viola

Le pagelle viola