Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?

partita inguardabile

E chi se lo aspettava, una debacle totale. La Fiorentina ha giocato solo i primi due minuti del primo tempo ed i primi 10 minuti del secondo. Il resto della partita è stata tutta del toro. Non me ne vogliano i nostri gemellati, ma più che un ottima partita del Torino, che comunque veniva da sei risultati utili consecutivi, c’è stata una totale assenza dell’undici viola.

Quarta dopo il giallo e su pressione costante e continua di Italiano, che gli ripeteva il mantra “ calma, calma” , si è spento. Milenkovic ha ciccato più di un pallone . Gonzalez è apparso nervoso e svogliato, Vlahovic è stato letteralmente annullato da Bremer. Un giocatore che potrebbe farci comodo come il pane in tempo di guerra.

Ecco se per il momento Vlahovic non si muove e non sono previsti grossi acquisti un pensierino su Bremer, Cairo permettendo, lo farei.

Massiccio, duro e mastino della difesa granata. È stato in grado di stringere Vlahovic in una morsa letale, dove il serbo ha potuto fare poco, o solo innervosirsi. Visti i problemi difensivi riscontrati già nelle ultime partite, prima della sosta, un difensore così ci farebbe comodo. Ma lasciamo la palla alla dirigenza, che fino ad ora non ha deluso.

Suona strana questa sconfitta, personalmente pregustavo 6 punti in questi due recuperi, per agganciare la seconda squadra di Torino. Come scritto nei miei precedenti articoli, e come il campo ci sta dicendo, le romane (Lazio e Roma) quest’anno stanno mancando l’appuntamento è noi dovremmo infilarci in questo slot lasciato vuoto.

Forse è presto per fare catastrofismi, ma è meglio che Italiano dia una strigliata ai suoi, perché le partite che hanno preceduto la sosta, avevano già dato un segnale in questo senso.

Auspico una grande risposta in coppa Italia, contro un Napoli rimaneggiato dal Covid e dagli infortuni, ma con un “vietato abbassare la guardia”. Anche il Torino oggi giocava con parecchie assenze, e ci ha preso a schiaffi comunque.

La mia sensazione è che i giocatori abbiamo troppo sottovalutato i granata, vittime di illustri assenze, ed abbiamo pagato la nostra spocchia. Partite queste, che nessun tifoso vorrebbe mai vedere, ma che ahimè ogni tanto capitano.

Dobbiamo ripartire dal nervosismo di Vlahovic durante la sua delusione per la sostituzione. Ci serve come ormai detto più volte, quella cattiveria, che spesso ci porta a sottovalutare i match, e fare cappellate.

Sotto quindi con la prossima partita, sperando di ritrovare quella serenità e quel gioco che i nuovi innesti (Piatek e Ikonè) possono e devono dare a questa Fiorentina.

Ah proposito di nuovi innesti, Ikonè ha potuto fare poco, non tanto per sue mancanze, ma è entrato quando ormai la squadra aveva tirato i remi in barca. Avrà modo di recuperare.

Jammo ja Fiorentina nun c’è deludere!

Lo scugnizzo viola

