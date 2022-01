Non ha preso benissimo la sconfitta contro il Torino Dusan Vlahovic che al momento del cambio (al suo posto è entrato Kokorin) era una furia in panchina. Come mostrato dalle immagini di Dazn il centravanti viola in panchina è stato un fiume in piena di parole piene di rabbia indirizzate a qualcuno. Ecco le foto della furia di Vlahovic

