Notizie Martinezquarta Fiorentina

Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”
29 gennaio 2024 13:11
Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?
10 gennaio 2022 21:40
Martinez Quarta: "Giocheremo contro l'attacco più forte del campionato. Dobbiamo fare punti"
09 aprile 2021 19:24
De Santis: "La Fiorentina non deve farsi trovare impreparata. Deve iniziare a progettare il futuro. "
11 gennaio 2021 15:12
Brutta prestazione di Martinez Quarta con l'Argentina: causa il rigore decisivo dopo appena 20 minuti
13 novembre 2020 13:28
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