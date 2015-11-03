Notizie Martinezquarta Fiorentina

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Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”

29 gennaio 2024 13:11

Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?

10 gennaio 2022 21:40

Martinez Quarta: "Giocheremo contro l'attacco più forte del campionato. Dobbiamo fare punti"

09 aprile 2021 19:24

De Santis: "La Fiorentina non deve farsi trovare impreparata. Deve iniziare a progettare il futuro. "

11 gennaio 2021 15:12

Brutta prestazione di Martinez Quarta con l'Argentina: causa il rigore decisivo dopo appena 20 minuti

13 novembre 2020 13:28

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