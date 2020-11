Brutta prestazione di Martinez Quarta con l’Argentina: causa il rigore decisivo dopo appena 20 minuti

Dopo l’espulsione rimediata con la Roma, continua il brutto periodo per Martinez Quarta. Il difensore argentino, arrivato in riva d’Arno negli ultimi giorni di mercato, si è reso protagonista di un’altra brutta prestazione con la maglia dell’Albiceleste.

Questa notte si è giocata, alla Bombonera, Argentina – Paraguay, sfida valida per la terza giornata di qualificazioni mondiali, finita con il risultato di 1-1.

A Messi e compagnia resta l’amaro in bocca per una prestazione nervosa segnata dal gioco duro (bruttissimo infortunio per Palacios) e da decisioni arbitrali molto discutibili. Tanti gli episodi da segnalare: e il gol vittoria annullato alla Pulce dopo l’intervento del Var, poi il duro fallo di Romero che ha mandato in ospedale Palacios e un rigore non concesso per fallo su Messi

A favorire la strategia degli ospiti, affidatisi al più classico dei catenacci è stato un infelice intervento in area del viola Martinez Quarta dopo appena 20 minuti. Freddo, poi, Romero nel realizzare il rigore che ha trasformato la partita dell’Argentina in una faticosa salita. Anche perché, da lì in poi, la partita ha preso una svolta “aggressiva”, ed a farne le spese è stato Palacios, centrocampista del Bayer Leverkusen. Il giocatore è rimasto vittima, verso la mezzora del primo tempo, di una violenta ginocchiata alla schiena simile a quella che segnò la fine del Mondiale di Neymar, colpito alle spalle da Zuniga. Il centrocampista è stato trasportato in ospedale con una sospetta lesione alla zona lombare che potrebbe costringerlo a un lungo stop.

