Martinez Quarta: "Giocheremo contro l'attacco più forte del campionato. Dobbiamo fare punti"

Mancheranno Ribery e Pulgar, saranno sostituiti degnamente. È una gara difficile, la giocheremo nel miglior modo possibile

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Sui canali social ufficiali della Fiorentina, ha parlato Martinez Quarta questo il suo pensiero sulla partita di domenica sera:

“L’attacco dell’Atalanta è il più prolifico della Serie A e ci stiamo preparando in maniera ottimale, specie noi difensori. Sarà una gara importante e cercheremo di fare il nostro meglio. La squadra bergamasca è fra le grandi del campionato, ma noi abbiamo bisogno di fare punti.

Non ci saranno Ribery e Pulgar, due giocatori importanti, nella nostra rosa c’è comunque la qualità per poterli sostituire al meglio”.

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