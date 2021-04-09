Martinez Quarta: "Giocheremo contro l'attacco più forte del campionato. Dobbiamo fare punti"
Mancheranno Ribery e Pulgar, saranno sostituiti degnamente. È una gara difficile, la giocheremo nel miglior modo possibile
Sui canali social ufficiali della Fiorentina, ha parlato Martinez Quarta questo il suo pensiero sulla partita di domenica sera:
“L’attacco dell’Atalanta è il più prolifico della Serie A e ci stiamo preparando in maniera ottimale, specie noi difensori. Sarà una gara importante e cercheremo di fare il nostro meglio. La squadra bergamasca è fra le grandi del campionato, ma noi abbiamo bisogno di fare punti.
Non ci saranno Ribery e Pulgar, due giocatori importanti, nella nostra rosa c’è comunque la qualità per poterli sostituire al meglio”.
LIVERPOOL E MANCHESTER CITY VOGLIONO VLAHOVIC, PRIMI SONDAGGI PER L'ATTACCANTE
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