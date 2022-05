Welcome back Europe! E ora torniamo dove ci compete. Il nostro posto è qui

Siamo Tornati nel noStro posto

Bastava vincere con la Sampdoria per essere in Europa League ma soprattutto per finire al quinto posto, un posto che da sempre è nostro, ma fa niente, l’importante è essere ritornati dove ci compete.

Cosa raccontare di questa stagione? Beh per come la vedo io, ma penso che per come la vediamo tutti, quest’anno potevamo andare veramente in Champions. Ma come? Con la stessa squadra dell’anno scorso più qualche innesto? Si lo potevamo fare. Abbiamo gettato alle ortiche una grandissima stagione. Ma mi permette in esternazione? Magari nella mia lingua? Ma chi se ne fotte!

Siamo di nuova in Europa dopo cinque lunghi anni. E non posso che non ringraziare Mr Italiano. Se solo tutti i calciatori avessero ascoltato un po’ in più il nostro allenatore, oggi oltre all’estasi stavamo vivendo qualcosa ancora di più bello. Ma parliamoci chiaro, 22 punti in più, unica squadra ad aver vinto contro il Milan, 12 gol in più, 8 gol in meno, il capocannoniere venduto a gennaio! Ma cosa volevamo in più? Un lucano? No, una grande Fiorentina.

È un anno bellissimo. Perderemo qualche giocatore in prestito, qualche giocatore in scadenza, ma la società ci resterà vicina ne sono sicuro. Costruiremo qualcosa di grande per l’anno prossimo, pure perché le partite ne saranno parecchie di più. Ma che ben venga.

Ora pensiamo solo ad abbracciarci tutti insieme intorno a squadra e proprietà, e guardiamo insieme al futuro con ottimismo. L’anno prossimo per ogni like o commento a questo articolo voglio un abbonamento!

Jamme Guagliù, oggi più che mai, forza viola!!!

Lo scugnizzo viola

Pagelle viola