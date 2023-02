Italiano: “Nico Gonzalez sarà multato, ha sbagliato ed ha chiesto scusa. Ci saranno delle rotazioni”

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia dalla gara di Conference League contro il Braga direttamente dalla sala stampa dello stadio portoghese, queste le sue parole:

“Questa è una partita che si gioca in 180 minuti ed anche oltre, somiglia tanto al confronto con il Twente, vogliamo dare un senso alla gara di ritorno, abbiamo studiato l’avversario che è di valore, ma queste sono partite diverse rispetto al campionato, partite che verranno gestite in maniera diverse, ogni distrazione può compromettere tutto per questo dobbiamo avere la massima concentrazione

La Fiorentina non ribalta mai la partita quando va sotto? Ne abbiamo parlato tantissimo tra noi di questo dato, ci manca di concretizzare quanto facciamo e questo ci penalizza, questa cosa non ci piace e vogliamo migliorarlo soprattutto in queste date di coppa, dobbiamo stare molto attenti

Loro stanno facendo bene, veniamo da due momenti diversi ma ogni partita ha una storia diversa, domani è una gara di coppa, noi e il nostro avversario ci tiene tantissimo a superare questo turno. Loro sono su in classifica ed hanno grande qualità, sia noi che loro vogliamo andare avanti e sarà una bella sfida

Più attenzione per le coppe rispetto al campionato? Dobbiamo pensare partita per partita, ci teniamo tantissimo a questa partita, i ragazzi sono stati tutti coinvolti e tutti sono stati presi in considerazione, qualche rotazione la faremo rispetto all’ultima partita, dobbiamo fare meglio tutto quello che stiamo facendo adesso

Il Braga gioca bene, non mi soffermo sui singoli, non sono loro importanti ma la squadra, sono temibili e fanno le coppa da tanti anni, per me è il collettivo che merita tantissimo rispetto, vogliamo affrontare bene il Braga, sono una squadra che gioca bene a calcio

Tutte le squadre che possano ambire ad arrivare fino in fondo, oltre a noi ed al Braga tutte le squadre, affrontate nella maniera giusta possiamo arrivare lontani, è presto per dirlo ma noi ce la giocheremo e daremo sicuramente il massimo

Si debba avere la capacità di far rientrare qualsiasi problema, Nico verrà multato come da codice interno, ha chiesto scusa e non possiamo fare altro che andare avanti. E’ un giocatore che può dare qualcosa di diverso, ora arriva il finale di stagione, i giocatori veri devono fare la differenza

Sirigu e Brekalo non sono al massimo della condizione, pian piano verranno messi nelle condizioni di partire dall’inizio. Non è con noi per un risentimento ma una cosa lieve, Sirigu deve crescere domani giocherà Terracciano, non voglio più parlare di mercato da qui alla fine, dobbiamo stare tutti concentrati su tutto, a cominciare dal campionato dove siamo indietro”

