Brekalo è rimasto a Firenze perchè in ritardo di condizione, deve allenarsi e salterà il Braga

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione Labaro Viola, dietro la mancata convocazione di Josip Brekalo ci sarebbe un ritardo di condizione fisica dell’attaccante croato. La Fiorentina ha deciso insieme al giocatore di non farlo partire per la trasferta di Conference League in Portogallo contro il Braga e domani non sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano.

