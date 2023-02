Flachi: “Fiorentina calcia tanto perchè non sanno cosa fare. Non si può dire che i giocatori sono stanchi”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina alla vigilia del match di Conference League con il Braga. Ecco le sue parole:

“Braga? Si gioca a livello europeo quindi c’è uno stimolo in più per far meglio. Se i giocatori sono intelligenti rischi di fare una bella serata sennò rischi di peggiorare la situazione ambientale. Anche i titolari devono fare la prestazione se son furbi: c’è tutto per fare bene ma sono quelle partite in cui rischi di fare figuracce senza concentrazione. Sta a loro, non sappiamo cosa gira nella testa dei giocatori.

Momento negativo? La Fiorentina non riesce ad esprimere quello che faceva l’anno scorso: ma sta anche al giocatore singolo a provare la giocata per mettersi in mostra. C’è poca verticalizzazione da parte dei centrocampisti. Mi aspetto qualcosa di diverso da parte di Jovic e Nico che hanno la possibilità di prendere in mano la Fiorentina. La squadra calcia tanto in porta perchè non sanno cosa fare: non si può dire che i giocatori sono stanchi, fanno il mestiere più bello del mondo. Allora cosa vuol dire, è tutto l’anno che è stanca la Fiorentina?”

