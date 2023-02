Nuno Gomes presenta il Braga: “Fiorentina, attenta a Banza e Abel Ruiz. Come finirà? Dipende se saranno ispirati”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Nuno Gomes ha presentato il Braga in vista della sfida di domani contro la Fiorentina: “Il Braga sta facendo una grande stagione, al momento occupano i posti di qualificazione per la prossima Champions League. Hanno appena battuto il Benfica in coppa, hanno una rosa di grande qualità e con molte soluzioni. È vero che se ne è andato Vitinha che è un bravo giocatore ma hanno comunque Banza e Abel Ruiz che sono due buoni attaccanti. Per come finirà dipenderà se saranno ispirati o meno”.

E sulla sua esperienza a Firenze: “Ho ottimi ricordi di Firenze e della Fiorentina. Mi viene in mente il mio gol che ha regalato la vittoria in finale di Coppa Italia. La città e il club mi sono rimasti nel cuore. Parliamo di una bellissima città, la più bella d’Italia. Purtroppo ho vissuto anche momenti che non mi piace nemmeno ricordare e che spero non succedano mai più perché i tifosi non se lo meritano”.