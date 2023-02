Moviola CorSport si interroga: “Errore smentire la GLT o è l’intuizione arbitrale del secolo?”

Verrebbe da chiudere tutto, tornare agli Anni Settanta e lasciare che anche l’errore torni a far parte della storia di una partita. Perché che il VAR smentisca la GLT è la rivincita dell’uomo sulla macchina. Ma è un caso clamoroso, pazzesco, che rischia di avere anche pesanti strascichi. Sicuramente l’arbitro Benoît Bastien e il suo VAR, Benoît Millot (stesso nome, un segno) si sono presi una responsabilità enorme. Quella di smentire la tecnologia. Non è una novità, in passato la GLT ha fatto brutti scherzi: Aston Villa-Sheffield del 2020 (pallone dentro ma l’orologio non ha vibrato, rete non convalidata); in coppa di Lega francese (Amiens-Psg e Angers- Montpellier, l’uso della GLT, fornita all’epoca da GoalControl, ora c’è la Hawk Eye, fu sospesa); in Samp-Genoa del 2016 (pallone sulla linea ma l’orologio di Tagliavento comunicò il gol, per fortuna c’erano gli addizionali). Ma la sequenza di eventi successa al Franchi ha dello storico. Nessuna infrazione al protocollo, il VAR ha il compito di sovraintendere anche al controllo delle decisioni prese dalle macchine (succede così anche con il SAOT, l’offside semiautomatico). Certo è che è clamoroso, visto anche il margine: in caso di immagini non chiare, perché sfidare il destino?

Cabral tira, il portiere Tiago Sà respinge sulla linea di porta. Per l’orologio dell’arbitro Bastien, quando lo stesso ha varcato la linea, lo ha deciso il Goal Decision System in tempo reale. Tutto facile, anzi no. Perché seguono minuti paradossali (oltre 6) fino a quando Millot non ha chiamato il collega al monitor per fargli vedere l’immagine della telecamera in linea (fra l’altro, senza neanche lo zoom, mah…). Guarda, riguarda, riguarda ancora, alla fine la decisione: no gol, da quelle immagini il pallone non ha superato la linea completamente. Tutto chiaro? No, perché un secondo dopo in tv scorre la rappresentazione grafica della GLT che dimostra che è gol (di un millimetro, ma è gol). Un errore clamoroso (smentire la tecnologia; decisione con immagini non chiare)? O l’intuizione (arbitrale) del secolo? PS: il voto (6) è politico. Potrebbe essere 9. O 2. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola.

