Barone: “Stasera una Fiorentina concentrata e cattiva. Commisso trasmette amore per la squadra”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Conference League contro lo Sporting Braga: “C’è bisogno di una Fiorentina determinata e cattiva per passare il turno. Stasera dovremo essere molto concentrati, non perdere palla, gestire bene il gioco e soprattutto creare occasioni tirando in porta”.

C’è la volontà di investire per essere ancora più competitivi in Europa?

“Certo, Rocco trasmette familiarità e amore, è un presidente sempre collegato alla squadra e all’azienda. Vive l’ambiente, è molto attaccato al club. La parola d’ordine oggi è essere cattivi”

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA