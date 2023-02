FORM.UFFICIALE: IL CENTRAVANTI LO FA JOVIC, VENUTI TITOLARE AL POSTO DI DODÒ

Andata dei sedicesimi di Conference League per la Fiorentina che incontra il Braga in Portogallo, il tecnico viola deve fare a meno di Brekalo, rimasto a Firenze per trovare la forma migliore e anche di Sottil, che sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo l’infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Saponara, Jovic

