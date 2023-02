Italiano sorride: “Quando segnano gli attaccanti è una gioia. Dobbiamo fare così anche in campionato”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Conference League contro lo Sporting Braga. Queste le sue parole riportate da TMW: “Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia, in questo momento abbiamo bisogno di loro e stasera ci hanno trascinato con le loro reti. Questa è una vittoria importante per come è arrivata, ci prendiamo questo bel vantaggio in vista del ritorno”.

Cosa manca a Jovic per essere più continuo?

“Tutti i ragazzi hanno capito che bisogna dare qualcosa in più, stasera era una gara importante e l’abbiamo interpretata benissimo. Ruoto gli attaccanti per fargli trovare autostima, bene Luka e anche Arthur da subentrato. Avevamo bisogno di questa vittoria”.

Differenza tra coppa e campionato?

“A volte non so cosa accade, nelle coppe andiamo forte e siamo sempre concentrati. Me lo dice sempre anche il direttore, adesso dobbiamo riportare tutto questo in campionato dove siamo in ritardo, quella posizione non va bene e spero che questa prestazione ci dia una bella spinta per la gara contro l’Empoli”.

Jovic ha ritrovato il sorriso?

“Finalmente, i gol fanno miracoli, è quello che ci sta mancando. Adesso dobbiamo trovare continuità, questa vittoria è per il presidente che ci ha seguito. Avevamo voglia di dargli questa soddisfazione e lo abbiamo fatto”.

IL PARERE DI CABRAL SULLA VITTORIA DELLA FIORENTINA