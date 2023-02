Ai microfoni di Sky ha parlato il giocatore della Fiorentina Artur Cabral. Queste le sue parole: “Critiche pesano sul mio rendimento? No, quando sono arrivato qua sapevo che c’era grande pressione, come nelle grandi squadre. So che tutti i tifosi e i media vogliono che facciamo meglio, anche noi, non succede sempre ma oggi sì. Questa partita ci dà fiducia per i prossimi impegni”

VERGOGNA A BRAGA