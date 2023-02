PAGELLE FIORENTINA, TERZIC DEVASTANTE, CABRAL NE SEGNA DUE (QUASI). SAPONARA PRECISO

Sirigu 5 Tre tiri presi, due gol subiti. Eppure non erano certamente tiri veloci e irresistibili

Dodò 6,5 Da una sua iniziativa nasce il gol di Mandragora, spesso pericoloso in fase offensive con delle buone iniziative. Esce perchè ammonito e Italiano non ha voluto correre questo pericolo

Quarta 5 Buca completamente l’intervento che poi porta al secondo gol subito, guida malissimo la difesa nel primo tempo, nel secondo tempo cerca di riprende l’ordine e non sfigura

Ranieri 5,5 Anche lui partecipa alla frittata che ha portato al secondo gol subito, più vivace però nella manovra e più attento negli anticipi

Biraghi 5,5 Sceglie di non intervenire sul primo gol subito, spesso impreciso sia nella marcatura che nelle scelte. Nel secondo tempo è più concentrato

Mandragora 6 Il gol salva il suo primo tempo in cui pasticcia tanto, nel secondo tempo è decisamente più ordinato prima di lasciare il posto

Bianco 5,5 Il coraggio non gli manca, chiede la palla e spesso se la fa dare, tiene male le distanza, esce dopo quasi 60 minuti

Bonaventura 7 Perde il pallone che porta al secondo gol del Braga, sbaglia diversi palloni, il primo tempo è insufficiente. Il secondo tempo cambia totalmente ritmo e serve prima un grande pallone a Saponara per il gol del 2-2, poi si ripete per l’assist del 3-2, migliore in campo del secondo tempo

Nico Gonzalez 5,5 Cerca la giocata e si propone spesso, si prende la responsabilità di farsi dare la palla anche in posti del campo che non dovrebbe occupare. Va vicino al gol di testa nel primo tempo. Fa infuriare Italiano per un giallo e si guadagna la sostituzione

Saponara 6,5 Bonaventura gli serve un pallone che era un cioccolatino e lui lo manda nel posto giusto con i giri giusto. Una gara precisa con tante giocate di grandi qualità

Cabral 6,5 Segna un gol buono ma l’arbitro ha deciso di annullare, inspiegabilmente, poi lo segna davvero e questa volta non ci sono dubbi. Oltre il gol, la sua presenza tangibile e si muove anche molto bene con la squadra

Terzic 7 Entra all’inizio del secondo tempo e va ad occupare la corsia di destra, protagonista del gol di Cabral poi annullato, con arguzia fa nascere l’azione del 2-2. Ma non solo, tante altre giocate di pregevole fattura

Castrovilli 6 Si muove bene anche se non compie nessuna giocata degna di nota

Ikonè 5,5 Perde sempre il tempo giusto di gioco anche quando avrebbe tempo e spazio per fare bene

