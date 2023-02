Amoruso: “Se fossi allenatore Braga ai miei difensori spezzo le gambe. Stavano a 3 metri dalla Fiorentina”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della vittoria in Conference League della Fiorentina contro il Braga, ecco le sue parole:

“Braga? Sapevamo che la difesa del Braga non era gran cosa: loro hanno messo del proprio ieri. Hanno commesso tantissimi errori e sembravamo noi in altre partite. Prendiamo tutto il positivo ma con l’Empoli sarà un altro tipo di partita. La Fiorentina sta perdendo tantissime partite con questo tipo di squadre: ieri, invece, ho visto una squadra pimpante, di nuovo sorridente ed un grandissimo gol di Cabral.

La difesa dei portoghesi? Se sono l’allenatore del Braga ai miei difensori gli spezzo le gambe, stavano a 3 metri da quelli della Fiorentina. C’è stata un po’ d’arroganza da parte loro e la Fiorentina ne ha approfittato.

Italiano e Fiorentina? Italiano ha insistito un po’ troppo con Jovic, è pur vero che la condizione la trovi giocando ma non è il suo ruolo quello di centravanti. Italiano comunque lo stimo per le sue idee, certe volte anche da sfrontato e va benissimo però bisogna considerare anche le caratteristiche dei giocatori. Quando hai abbondanza di giocatori è sempre positivo, magari ad averne sempre: devi entrare nella testa dei giocatori e fargli capire che devono farsi il mazzo. Fiorentina nel corso della stagione è stata una squadra troppo brutta per essere vera: spero che questo sia un nuovo punto di partenza perchè c’è ancora tanto da giocare.”

