Verso il Braga: Barak recuperato, Terzic titolare. Idea Sirigu tra i pali al posto di Terracciano

Per il resto della formazione, rispetto alla trasferta di Torino, tornano a disposizione gli squalificati Igor e Mandragora così come Barak, dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare la Juventus. A centrocampo dovrebbero essere nell’undici iniziale Bonaventura e Amrabat, mentre in difesa la novità della linea a quattro potrebbe essere Terzic che allo Stadium è entrato soltanto per pochi minuti nel finale, fra l’altro a destra al posto di Dodo. Curiosità per capire se ci possa essere l’esordio di Sirigu in porta, anche se le sue quotazioni non sono alte, e quello di Brekalo dal primo minuto. Questa mattina intanto a Firenze alle 10.45 la Fiorentina farà allenamento al centro sportivo per poi partire alla volta di Braga dove alle 18.30 ci sarà la conferenza stampa della vigilia in cui parlerà l’allenatore insieme a un calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BENTORNATO PAULO, AVEVI CONQUISTATO FIRENZE PORTANDO LA FIORENTINA A SFIORARE IL TITOLO D’INVERNO