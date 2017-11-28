A Bola: Corvino ha fatto un sondaggio per lo svincolato Beaulieu. Centrocampista classe '97..."

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo portoghese A Bola, Pantaleo Corvino avrebbe già fatto un sondaggio per Dylan Beaulieu, centrocampista francese classe '97 attualmente svincolato dal Mon...

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo portoghese A Bola, Pantaleo Corvino avrebbe già fatto un sondaggio per Dylan Beaulieu, centrocampista francese classe '97 attualmente svincolato dal Monaco, ma che ha iniziato un periodo di prova in forza al Braga. Su di lui, secondo il quotidiano, ci sarebbero comunque gli occhi di mezza serie A, con Inter e Atalanta estremamente interessate a concretizzare l'affare, a costo zero, per gennaio.