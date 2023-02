Ritorno difficile da Braga, aereo atterrato a Bologna a causa della nebbia, alle 5 a Firenze

Il riferimento infatti è a un doppio impegno (diventato triplo una volta iniziata la Coppa Italia) tanto esaltante quanto (appunto) dispendioso. Parecchio dispendioso. Se possibile poi, in questo caso il disagio è stato (e sarà) ancora maggiore, visto che il viaggio di ritorno da Braga si è rivelato molto più complicato del previsto. Colpa della nebbia (vecchio problema, quando si tratta di atterraggi a Peretola in questa stagione) che ha costretto il volo partito da Oporto attorno alla mezzanotte ad atterrare a Bologna e non a Firenze come previsto. E così, tra uno spostamento e l’altro, giocatori e staff sono rientrati a casa attorno alle cinque di ieri mattina.

Un bel guaio considerando che si giocherà domani alle 15 e che l’Empoli, al contrario, ha potuto preparare la sfida in tutta serenità, curando ogni minimo dettaglio e, ovviamente, con la massima carica possibile considerando quanto sia sentita la rivalità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

