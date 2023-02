Corriere dello Sport: “Jovic come Vlahovic, Italiano faccia una scelta. E Cabral può entrare a gara in corso”

Dopo lo show di Jovic in Conference League, vale la pena chiedersi se sia arrivato il momento in cui Vincenzo Italiano decida di puntare tutto sul serbo, senza più alternanza, senza cercare soluzioni di fantasia o avvicendarlo con Cabral. È come se i novanta minuti di Braga avessero “scoperchiato” all’improvviso Luka, facendo luce su una verità che tutti si tramandavano a parole, ma che nessuno a Firenze aveva ancora verificato nei fatti: il serbo ha talento e il suo repertorio è vasto. Puntare su di lui come centravanti prescelto per il presente e per il futuro, senza più alternanza, può essere la soluzione giusta per proseguire con maggiori certezze.

Anche Cabral ha fatto doppietta a Braga con due squil- li di risposta degni del miglior concorrente, ma la gara era in pratica spianata e le sue reti, benché pregevoli, riescono ad entusiasmare meno rispetto a quelle di Jovic. Il brasiliano può essere perfetto per la staffetta o per far riposare il serbo quando gli impegni saranno troppo ravvicinati. Firenze chiede che venga fatta una scelta, come ai tempi di Prandelli con Vlahovic. Soluzione vincente che ha fatto decollare Dusan. Per l’attuale numero 7 potrebbe accadere qualcosa di simile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

