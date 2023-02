Bucchioni: “Fiorentina progettata in estate doveva essere quella di ieri. C’è tempo per recuperare stagione”

Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dopo la vittoria europea per 0-4 della Fiorentina contro il Braga. Ecco le sue dichiarazioni

“Vittoria con il Braga? Questa può essere la partita della svolta perchè non avevamo mai visto quello che è successo ieri nel corso della stagione. Un risultato come quello di ieri sera ti deve far volare da terra. La Fiorentina progettata in estate doveva essere come quella di ieri sera. Ci siamo scrollati di dosso le negatività e sono stati recuperati tanti giocatori: oltre agli attaccanti anche Mandragora per esempio.

Cabral? Non ti puoi dimenticare cosa hai saputo fare: Cabral ha segnato 70 gol prima della Fiorentina.

Jovic? Mi è piaciuto il movimento di Jovic che metteva in moto la squadra: con i movimenti gli hai allargato la difesa. Ho visto crescere un po’ tutti i giocatori della Fiorentina ora mi manca solo Dodo. Solo attraverso il gioco della squadra la Fiorentina si ritrova.”

