Secondo Tuttosport, Jovic da 8 in pagella. “È la grande serata di Luka. Decisivo con una doppietta, mette in mostra il suo repertorio e le qualità. Ci aveva già provato nei primi minuti in rovesciata”.

